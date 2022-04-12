Нижний Новгород, 12 апреля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Нижегородской области в наличии вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВака». Об этом сообщили в региональном минздраве 12 апреля.

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По данным ведомства, на сегодняшний день в Нижегородской области «остается более 421 тысячи доз различных вакцин от коронавируса».

«Больше всего в наличии доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V» — 365 693 комплекта. Также имеется 46 288 комплектов «ЭпиВакКороны» и 7 693 — «КовиВака». Однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в медучреждениях региона остается 1 699 доз. Для вакцинации детей от 12 до 18 лет в наличии есть препарат «Спутник М» в количестве 456 комплектов», — процитировал представителя минздрава Нижегородской области портал «В городе N».

ИА REGNUM напоминает, что по данным на утро 12 апреля в Нижегородской области общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 397 412 человек. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 108 жителей области, накануне в больницы попали 56 человек.