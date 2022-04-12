Варшава, 12 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Всемирный банк планирует дополнительно выделить $1,5 млрд Украине и оказать поддержку развивающимся странам, пытающимся справиться с ростом цен на продукты питания и топливо, сообщает 12 апреля Reuters со ссылкой на заявление президента банка Дэвида Малпасса.

Деньги

Во время выступления в варшавской школе экономики в Польше Мальпас указал, что Всемирный банк помогает Украине выплачивать зарплату работникам больниц, пенсии и поддерживать различные социальные программы.

Решение о выделение данного пакета помощи еще должен утвердить совет директоров Всемирного банка.