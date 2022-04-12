Челябинск, 12 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Два сотрудника Государственной инспекции труда в Челябинской области пойдут под суд за коррупцию. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Среди них заместитель руководителя, а также инспектор. Кроме того, перед судом предстанут три сотрудника коммерческой организации. Следователи считают, что в 2013–2018 годах чиновники получили взятки на общую сумму более 9 млн рублей.

Деньги передавались за действия в пользу взяткодателей и их организаций. Преступление выявили полицейские. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.