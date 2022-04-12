Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Ленинградская область получила из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на организацию посевной кампании 2022 года. Об этом сообщил 12 апреля председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Посевная Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

По его словам, при мартовской корректировке бюджета сельхозпредприятиям региона добавлено ещё более 400 млн рублей.

«Дополнительные средства пойдут на выращивание картофеля, закупку техники. Но уже сегодня область полностью готова к посевной: есть семена, удобрения, техника и запасные части к ней, заключены договоры на бесперебойную поставку топлива. Аграрии активно входят в посевную и будут обеспечивать жителей продовольствием», — подчеркнул Олег Малащенко.

По прогнозу, полевые работы начнутся в конце апреля, сейчас аграрии ведут подкормку растений. Всего яровой (весенний) сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тыс. га, 103,2% к 2021 году.

Отметим, в Ленобласти планируют посеять зерновые культуры на площади 45 тыс. га (102,7%), рапса – 4,7 тыс. га (151%), картофеля – 2,95 тыс. га (107%), овощей – 1,9 тыс. га (100%), кормовых культур: однолетних многолетних трав 27,4 тыс. га. (133%).

К весенне-полевым работам вспахано зяби 19,6 тыс. га (103,7%), органических удобрений вывезено на поля 1,39 млн тонн, внесено 835 тыс. тонн на площадь 17 тыс. га (113%). Минеральных удобрений приобретено 7 тыс. тонн (125%).

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