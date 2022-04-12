Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В честь Дня космонавтики и 61-й годовщины со дня первого полёта человека в космос в Санкт-Петербурге прошёл автопробег в ретростиле. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» делятся фото- и видеоматериалами.

Юрий Гагарин

По улицам города проехали отечественные автомобили разных годов, прежде всего советского периода. Но без современных моделей тоже не обошлось.

Автопробег снабдили российскими флагами и белыми флагами с фразой Юрия Гагарина «Поехали!» и с его изображением. Для погружения в атмосферу праздника некоторые водители включали советские песни. А петербуржец в скафандре привлекал к себе внимание прохожих и самих участников.

Отметим, что спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал 12 апреля 1961 года днём сбывшейся мечты. Он подчеркнул, что полёт Гагарина — это заслуга учёных, инженеров и рабочих.