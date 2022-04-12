Неаполь, Италия, 12 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, 21-летний фланговый нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия будет выступать за «Наполи» со следующего сезона.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

В текущем сезоне Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия и «Наполи» согласовали условия контракта, по которому нападающий будет получать 1,1 миллиона евро за сезон. На данный момент трансферная стоимость грузинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.