Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 апреля начинается пожароопасный сезон, сообщили 12 апреля в пресс-службе Смольного.

Нева в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Постановление правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов. Таким образом, Северная столица отнесена к числу населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

«В соответствии с документом, будет сформирован перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных этой угрозе», — уточнили в Смольном.

Напомним, на территории Санкт-Петербурга находится несколько лесных массивов и заказников.