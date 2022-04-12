Улан-Батор, , 17:53 — REGNUM Монгольская компания «Талын метал нунтаг» открыла завод по переработке катодной и медных отходов на основе передовых немецких и английских технологий. Об этом сообщило Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

Монгольские инженеры построили завод за два года вместе с британскими и немецкими специалистами. Испытания на предприятии начались в январе 2022 года.

Производственная мощность завода — 3000 тонн металлического порошка в год, предприятие использует 99% своего сырья и является экологически безопасным, вторичная переработка составляет до 90%.

По данным представителей завода, завод порошковой металлургии сможет производить не только медный, но и все виды металлических порошков: сталь, серебро, железо, никель и хром. Завод ведет переговоры с Китаем об экспорте своей продукции, сообщили представители компании.