Воронеж, 12 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Постановление об окончании отопительного сезона подписал 12 апреля глава администрации Воронежа Вадим Кстенин. Об этом он сам написал в телеграм-канале.

Кот на батарее

«Отопление в Воронеже отключится с 13 апреля, этот же день станет стартом работ по подготовке сетей и мощностей теплоэнергетического хозяйства к следующей зиме», — написал Кстенин.

Также с 13 апреля в городе стартует подготовка сетей к следующему зимнему сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Воронеже установилась тёплая и даже жаркая погода, при этом, судя по многочисленным жалобам горожан на 37-градусную жару в квартирах, поставщики ресурса решили не снижать температуру теплоносителя.