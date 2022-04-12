Ливерпуль, Великобритания, , 17:49 — REGNUM 26-летний универсальный форвард «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги согласовал условия личного контракта с итальянским «Миланом». Об этом 12 апреля сообщило издание Sport Mediaset.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

По информации источника, стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Футболист перейдет в «Милан» на правах свободного агента. В «Милане» бельгиец будет получать около 3,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырнадцати матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 29 июля 2014 года после перехода из французского «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Ориги, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.