Тюмень, , 17:48 — REGNUM В Тюменской области с 15 апреля объявлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Александр Моор.

«На сегодня в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах уже зафиксирован 21 ландшафтный пожар. Дал указание использовать для их оперативного тушения все наши силы и ресурсы», — отметил глава региона.

Александр Моор отметил, что были сделаны выводы из опыта борьбы с природными пожарами, который бушевали в регионе весной в 2021 году.

«Повторения этой ситуации допустить нельзя. К тушению пожаров готова группировка сил и средств, в состав которой входят свыше 2800 человек и 1326 единиц техники. Это на порядок больше, чем в прошлом году», — заверил Александр Моор.

Также глава региона напомнил, что главная причина лесных и ландшафтных пожаров – это неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях. И обещал суровое наказание за такие поступки, вплоть до уголовной ответственности, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба.

«Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому сегодня самая главная задача региональных и муниципальных органов власти – активный и жесткий контроль соблюдения жителями и предприятиями правил противопожарной безопасности», — подытожил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году в три раза по сравнению с 2020 годом увеличилось число природных пожаров. Пройденная огнём площадь увеличилась с 1,6 тыс. до 193 тыс. га, из них 141 тыс. га — лесная. В 25% случаев к лесным пожарам привели грозы, в 8% огонь перешел с земель других категорий, и около в 63% случаев виновниками стали люди.

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