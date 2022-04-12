Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), его фигурантом стала молодая женщина, сообщили 12 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Арест 禁书 网

Местная жительница была изобличена в том, что заменила ценники в магазине на бумажные листки в виде ценника, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ во время проведения специальной военной операции на Украине.

Сообщение о манипуляциях с ценниками поступило в отдел полиции от наблюдательной покупательницы 31 марта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли три листка с текстом, компрометирующим российскую армию. После чего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ.

в ходе расследования 11 апреля полицейские задержали 31-летнюю художницу и певицу Александру Скочиленко, которую изобличили в совершении этого преступления.

«Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в Главке.

Отметим, что в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга уже поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Скочиленко в виде заключения под стражу до 1 июня.

Напомним, что в случае, если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо исправительные работы до одного года, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.