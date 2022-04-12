Берлин, 12 апреля 2022, 17:43 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, сообщает 12 апреля издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины.
По утверждению издания, президент Украины обижен на Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».
Уточняется, что Штайнмайер планировал посетить Украину 13 апреля, а на данный момент он находится с визитом в Польше.
Но Зеленский «не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве», в то время как «другие политики из ЕС могут прибыть», сообщает Bild.
Это объясняется «тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».
Кроме того, Штайнмайер «был большим приверженцем газопровода «Северный поток — 2» и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики».
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