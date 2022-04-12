Циолковский, Амурская область, 12 апреля 2022, 17:59 — REGNUM Фейк о том, что якобы российские военные устроили расстрел жителей города Буча (Киевская область), аналогичен сфабрикованному на Западе фейку о применении химического оружия правительственными силами Сирии, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.
Президент, комментируя скандал вокруг сфабрикованного видео из Бучи, рассказал, что коллеги из западных стран задают ему вопросы на эту тему.
Президент напомнил, что в Ракке после этих бомбёжек «трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались».
Совсем другое дело, когда речь шла об обвинении в адрес президента Сирии Башара Асада якобы в применении его войсками химического оружия. Тут «тишины не было».
Президент отметил, что на встрече сегодня, 12 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко передал ему документы, переданные теперь в ФСБ и касающиеся Бучи.
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