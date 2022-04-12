Циолковский, Амурская область, , 17:59 — REGNUM Фейк о том, что якобы российские военные устроили расстрел жителей города Буча (Киевская область), аналогичен сфабрикованному на Западе фейку о применении химического оружия правительственными силами Сирии, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на медиафоруме Kremlin.ru

Президент, комментируя скандал вокруг сфабрикованного видео из Бучи, рассказал, что коллеги из западных стран задают ему вопросы на эту тему.

Владимир Путин «И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией?»

Президент напомнил, что в Ракке после этих бомбёжек «трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались».

Владимир Путин «Дела никому не было до этого, никто даже и не заметил! Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни людей на свадьбе. Тишина!»

Совсем другое дело, когда речь шла об обвинении в адрес президента Сирии Башара Асада якобы в применении его войсками химического оружия. Тут «тишины не было».

Владимир Путин «Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче».

Президент отметил, что на встрече сегодня, 12 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко передал ему документы, переданные теперь в ФСБ и касающиеся Бучи.

Владимир Путин «Как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населённый пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка».

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