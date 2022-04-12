Валенсия, Испания, 12 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте, испанская «Валенсия» может пригласить 28-летнего воспитанника каталонской «Барселоны» Патрика Габаррона, который выступает за «Лацио».

ФК «Лацио»

Текущее соглашение Габаррона с римским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского защитника в 5 миллионов евро. Габаррон перешел в «Лацио» 1 июля 2015 года из «Барселоны» за 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Патрик Габаррон принял участие в 25-ти матчах за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых и одну красную карточки.