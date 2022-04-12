Сыктывкар, 12 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Бывший глава министерства природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов оштрафован на пять тысяч рублей за отписку, сообщает республиканская прокуратура.

Fas.gov.ru Штраф

На чиновника пожаловался местный житель, не получивший развернутый ответ на свое обращение в министерство.

«В ходе проверки спецпрокуратура установила, что обращение гражданина в министерстве было рассмотрено, а ответ на него дан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. При этом в направленном документе не содержались ответы на все доводы обращения заявителя», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кузнецов был освобождён от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми в январе 2022 года. Он продержался на этом посту менее года.