В Коми экс-министра оштрафовали за отписку
Сыктывкар, 12 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Бывший глава министерства природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов оштрафован на пять тысяч рублей за отписку, сообщает республиканская прокуратура.
На чиновника пожаловался местный житель, не получивший развернутый ответ на свое обращение в министерство.
«В ходе проверки спецпрокуратура установила, что обращение гражданина в министерстве было рассмотрено, а ответ на него дан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. При этом в направленном документе не содержались ответы на все доводы обращения заявителя», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кузнецов был освобождён от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми в январе 2022 года. Он продержался на этом посту менее года.