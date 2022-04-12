Вашингтон, 12 апреля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует приостановить сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола в попытке успокоить американцев, возмущенных рекордными ценами на топливо, сообщает 12 апреля Reuters.

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О данной мере президент должен объявить во время визита в штат Айова. Ожидается, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) США снимет запрет на продажу бензина с 15-процентным содержанием этанола, который обычно вводится на период с 1 июня по 15 сентября.

Решение об ограничении продаж в летнее время топлива с высоким содержанием этанола было принято в 2011 году, чтобы избежать смога в жаркий период.

Ожидается, что покупка более дешевого бензина E15 позволит автомобилистам сэкономить по $0,1 за галлон.

Вместе с тем данный вид бензина является менее энергоемким, что означает, что водителям придется купить больше топлива.

Ранее цены на бензин в США установили новый рекорд, составив $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра).