Нью-Йорк, США, , 17:29 — REGNUM Количество пострадавших от стрельбы, произошедшей в нью-йоркской подземке, выросло до 13 человек, сообщает 12 апреля телеканал CNN.

Стрельба Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

По данным местной полиции, стрельба произошла в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы. Ранее сообщалось о пяти раненых.

По утверждению CNN, стрелявший также применил газовую шашку. На нём были противогаз и желтый строительный жилет, с места происшествия стрелявший скрылся.

Причины и подробности инцидента пока не выяснены.

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