Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Количество пострадавших от стрельбы, произошедшей в нью-йоркской подземке, выросло до 13 человек, сообщает 12 апреля телеканал CNN.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Стрельба

По данным местной полиции, стрельба произошла в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы. Ранее сообщалось о пяти раненых.

По утверждению CNN, стрелявший также применил газовую шашку. На нём были противогаз и желтый строительный жилет, с места происшествия стрелявший скрылся.

Причины и подробности инцидента пока не выяснены.