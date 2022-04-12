Мурманск, , 17:27 — REGNUM В Октябрьский районный суд Мурманска поступило уголовное дело о поджоге здания регионального правительства, сообщили в пресс-службе суда.

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Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего местного жителя, который ночью 1 октября 2021 года бросил в здание правительства региона бутылку с зажигательной смесью.

«Огнем могло быть уничтожено здание, являющееся объектом культурного наследия и включенное в Единый государственный реестр объектов культурного наследия», — гласит текст обвинения.

Ущерб, который подозреваемый мог нанести Мурманской области, оценивают в сумму более 30 млн рублей.

Также в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» на сумму 35 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году аспирант МГУ признан виновным в поджоге офиса «Единой России».