Анна Царькова, 12 апреля 2022, 21:55 — REGNUM Руководство литовской столицы намерено узаконить увольнение школьных учителей, публично поддержавших политику России. Соответствующая информация, как сообщает ИА Красная Весна, была размещена 11 апреля на сайте мэрии Вильнюса.
«Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников, демонстрирующих поддержку российскому режиму, а также о том, чтобы, уйдя с работы по собственному желанию, они не могли трудоустроиться в других учебных заведениях», — сообщает источник.
В мэрии уточнили, что до властей города дошла информация о том, что некоторые школьные педагоги выражают свое согласие с российской политикой, а также в социальных сетях выражают поддержку действиям Российской Федерации. Сообщается и о том, что часть учителей после обнародования указанных фактов уволились по собственному желанию.
Новость обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».
"Как демократично», — с сарказмом отреагировала Наталья NF.
«Возьмите-ка все увольтесь и приезжайте в Россию, посмотрим как запоют», — добавила Ekaterina.
«Вперёд!.. Увольняли за то, что вакцинирован. Теперь за это, следующая причина будет — дышишь, — уволен!» — пишет FBI.
«Прибалты идут по пути Украины», — отметил Nic56.
«Так они давно туда идут, только вот пока отмороженного актера на роль президента не нашли», — ответил ему (Nic56) Николай.
«Да там РФ почти никто не поддерживает», — написала Елена.
«Неправда!!! Власти, конечно, не поддерживают. В столице и в Каунасе позиция тоже понятна. Но это не вся Литва», — возразила Елене Olga G.
«Свобода по-демократски», — иронизирует Yuliya.
«Так когда-то начиналось на Украине…» — добавила Irina M.
«Пусть едут в Россию, чего прогибаться под нацистами?» — не понимает Елена.
«Давайте, давайте. Этот процесс уже проходила Средняя Азия. Теперь зазывают учителей из России. Вперёд на грабли», — написала Ольга Р.
«Нашивки еще не выдали?» — с сарказмом поинтересовалась Anastasia M.
«Демократии все больше показывают, что они отныне куда хуже их главного врага», — прокомментировал «Последний билет».
«Правильно. А потом и школы нафиг закроют. Чего уж там. И вперёд к средневековью», — отреагировала Лали М.
«А концлагеря уже начали готовить для инакомыслящих?» — не без сарказма поинтересовалась Татьяна Г.
«Мда… западные ценности», — написала Эльмира К.
«Вот еще троица, возмутители спокойствия. Они молятся что ли на НАТО? Так это зря», — пишет Elena Nikolaevna.
«Ну в Литве тоже доиграются в фашизм!» — подытожил Вячеслав К.