12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что руководство Вильнюса намерено узаконить увольнение школьных учителей, публично поддержавших политику России.

Анна Царькова, , 21:55 — REGNUM Руководство литовской столицы намерено узаконить увольнение школьных учителей, публично поддержавших политику России. Соответствующая информация, как сообщает ИА Красная Весна, была размещена 11 апреля на сайте мэрии Вильнюса.

Ян Стен. Учитель. 1668

«Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников, демонстрирующих поддержку российскому режиму, а также о том, чтобы, уйдя с работы по собственному желанию, они не могли трудоустроиться в других учебных заведениях», — сообщает источник.

В мэрии уточнили, что до властей города дошла информация о том, что некоторые школьные педагоги выражают свое согласие с российской политикой, а также в социальных сетях выражают поддержку действиям Российской Федерации. Сообщается и о том, что часть учителей после обнародования указанных фактов уволились по собственному желанию.

Новость обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

"Как демократично», — с сарказмом отреагировала Наталья NF.

«Возьмите-ка все увольтесь и приезжайте в Россию, посмотрим как запоют», — добавила Ekaterina.

«Вперёд!.. Увольняли за то, что вакцинирован. Теперь за это, следующая причина будет — дышишь, — уволен!» — пишет FBI.

«Прибалты идут по пути Украины», — отметил Nic56.

«Так они давно туда идут, только вот пока отмороженного актера на роль президента не нашли», — ответил ему (Nic56) Николай.

Шпроты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да там РФ почти никто не поддерживает», — написала Елена.

«Неправда!!! Власти, конечно, не поддерживают. В столице и в Каунасе позиция тоже понятна. Но это не вся Литва», — возразила Елене Olga G.

«Свобода по-демократски», — иронизирует Yuliya.

«Так когда-то начиналось на Украине…» — добавила Irina M.

«Пусть едут в Россию, чего прогибаться под нацистами?» — не понимает Елена.

«Давайте, давайте. Этот процесс уже проходила Средняя Азия. Теперь зазывают учителей из России. Вперёд на грабли», — написала Ольга Р.

«Нашивки еще не выдали?» — с сарказмом поинтересовалась Anastasia M.

«Демократии все больше показывают, что они отныне куда хуже их главного врага», — прокомментировал «Последний билет».

«Правильно. А потом и школы нафиг закроют. Чего уж там. И вперёд к средневековью», — отреагировала Лали М.

«А концлагеря уже начали готовить для инакомыслящих?» — не без сарказма поинтересовалась Татьяна Г.

«Мда… западные ценности», — написала Эльмира К.

«Вот еще троица, возмутители спокойствия. Они молятся что ли на НАТО? Так это зря», — пишет Elena Nikolaevna.

«Ну в Литве тоже доиграются в фашизм!» — подытожил Вячеслав К.