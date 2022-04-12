Таллин, 12 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Эстонском национальном музее в Тарту во вторник и среду, 12–13 апреля, проходит ежегодный Фестиваль знаний, посвященный науке и технике. Об этом сообщила пресс-служба координаторов мероприятия из Научного агентства Эстонии.

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Главное событие фестиваля – подведение итогов государственного конкурса, где свои работы представили авторы 84 исследований. 13 апреля авторы лучших работ будут награждены государственными премиями и специальными призами от деловых партнеров.

В течение двух дней фестиваля пройдут мастер-классы, научные выступления и презентации. Семинары проведут представители Обсерватории Тартуского университета, Музея здоровья, Таллинского технического университета и Кассы по безработице.

Участие в фестивале бесплатное, но большие группы должны регистрироваться заранее. В этом году программа ориентирована в первую очередь на школьников 7–12 классов.

Как отметила председатель правления Научного Агентства Эстонии Ану Ноорма, спустя два года фестиваль снова проходит без covid-ограничений.

«Для развития общества наука должна быть доступна каждому молодому человеку и в подходящей для него форме. Большой фестиваль знаний в Тарту проходит именно так «, — считает Ноорма.