Таллин, 12 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Таллин состоялась премьера приключенческого исторического детектива режиссера Эльмо Нюганена «Аптекарь Мельхиор». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

ИА REGNUM Эстония

В широкий прокат лента выйдет 15 апреля. Она основана на серии романов Индрека Харгла про аптекаря-детектива из Средневекового Ревеля (Таллина) Мельхиора.

«В книге Мельхиор — человек средних лет, который находится в счастливом браке. Он уже долгое время работает аптекарем и известен своей способностью раскрывать убийства. Мы сделали Мельхиора молодым 25-летним одиноким мужчиной, который только-только перенял аптечное дело», — рассказал сценарист фильма Олле Мирме.

Первая часть трилогии должна была выйти в кинопрокат еще в 2021 году, но из-за коронавирусных ограничений премьера несколько раз переносилась.

Вторая и третья часть трилогии увидят свет в августе и октябре 2022 года. И уже сейчас готовится сценарий четвертого фильма.