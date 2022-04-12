Архангельск, , 17:12 — REGNUM Мэр Архангельска Дмитрий Морев объяснил подписчикам в соцсети «Вконтакте», почему на гражданских автомобилях и фасадах зданий появилась буква Z.

Администрация Архангельска Https://vk.com/id40615930

«Это символ консолидации народа, символ поддержки наших Вооруженных сил и решений президента. История показывает, что в сложные, решающие для России времена Архангельск и его жители всегда проявляли готовность встать на защиту интересов Родины. Так происходит и сегодня. Мы за победу над новой угрозой нацизма, за безопасность нашей страны, за справедливость в отношении жителей Донбасса, за сохранение мира, который 77 лет назад отстояли наши предки в борьбе с фашизмом», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Архангельска Кирилл Онучин.