Штат Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил День эмансипации общегородским оплачиваемым праздником, сообщает 12 апреля Fox News.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый выходной в честь Дня эмансипации ожидает жителей Нью-Йорка в этом году 19 июня.

Ранее за учреждение данного праздника проголосовала палата представителей США, после чего законопроект подписал президент страны Джо Байден.

«Великие нации не игнорируют даже самые болезненные моменты своей истории, они принимают их. Помня об этих моментах они начинают вылечиваться и становиться сильнее», — сказал президент.

Напомним, 14 республиканцев проголосовали против установления праздничной даты. Противники законопроекта заявили, что День эмансипации еще больше разделит американцев с точки зрения расового принципа.

«Это название без причины разделяет нашу нацию <…> при помощи дня эмансипации, который основывается на цвете кожи людей», — заявил выступающий против праздника республиканец Чип Рой.