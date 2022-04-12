Циолковский, Амурская область, 12 апреля 2022, 17:29 — REGNUM Достижение целей спецоперации на Украине должно происходить с наименьшими потерями, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли проводить её быстрее.
Президент добавил, что российские войска будут действовать спокойно и по тому плану, который был первоначально предложен Генштабом.
Президент напомнил, что цель всей операции, о чём он уже говорил ранним утром 24 февраля, — оказать помощь людям, «проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду».
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