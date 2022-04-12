Циолковский, Амурская область, , 17:29 — REGNUM Достижение целей спецоперации на Украине должно происходить с наименьшими потерями, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли проводить её быстрее.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

– достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери». Владимир Путин «Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задачадостичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

Президент добавил, что российские войска будут действовать спокойно и по тому плану, который был первоначально предложен Генштабом.

Владимир Путин «И действия в определённых регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса».

Президент напомнил, что цель всей операции, о чём он уже говорил ранним утром 24 февраля, — оказать помощь людям, «проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что операция ВС РФ на Украине идёт по плану