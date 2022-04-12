Циолковский, Амурская область, 12 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Достижение целей спецоперации на Украине должно происходить с наименьшими потерями, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос, можно ли проводить её быстрее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

Президент добавил, что российские войска будут действовать спокойно и по тому плану, который был первоначально предложен Генштабом.

Владимир Путин «И действия в определённых регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса».

Президент напомнил, что цель всей операции, о чём он уже говорил ранним утром 24 февраля, — оказать помощь людям, «проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду».