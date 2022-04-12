Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Пассажиры наземного общественного транспорта Петербурга могут теперь приобрести разовый билет на проезд с QR-кодом с помощью приложения BSTR. Об этом 12 апреля сообщили в городском комитете по транспорту.

Мобильный телефон Pxhere.com

Помимо покупки разового кода можно дистанционно пополнить единый электронный билет. Активировать карту «Подорожник» можно лишь на станциях метро или непосредственно на общественном транспорте. Также сервис позволит оплатить платное парковочное место.

Разовый проездной обойдётся пассажиру в 63 рубля, из них 60 рублей – стоимость самой поездки, а три рубля – комиссия за оформление. Без комиссии приобрести QR-билет можно по-прежнему в кассах метрополитена и у организаторов перевозок.

При этом планируется расширить функционал сервиса до возможности покупки билетов на электрички, оплаты автостоянки и мойки самообслуживания.

Напомним, что в этом месяце комтранс Петербурга планирует запустить продажу носителя для билетов в торговых сетях. На него можно будет записать 10 поездок, стоимость составит минимум 600 рублей, а сверху — наценка магазинов.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала транспортной реформы в Петербурге продали всего 432 разовых билета