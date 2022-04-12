Калуга, , 17:36 — REGNUM На III Международном кинофестивале «Циолковский» в Калуге 12 апреля стартовала программа полнокупольного кино. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников Пресс-служба МКФ «Циолковский»

Предваряя показ фильма, Угольников представил в планетарии лекцию «Парниковый эффект: глобальное похолодание и высокие облака». Гости фестиваля узнали о росте содержания парниковых газов в атмосфере, глобальном потеплении у поверхности Земли — и стремительном падении температуры на больших высотах. О глобальном похолодании, об облаках в стратосфере и мезосфере и опасностях этого процесса для жизни на Земле. Итогом лекции стал полнокупольный фильм «Загадки земного неба», представленный Государственным музеем истории космонавтики в Калуге. 45-минутная лента рассказывает о загадочных событиях, которые происходят в небе. Падающие звезды, пересекающие небосвод кометы, солнечные и лунные затмения. Даже такие обычные явления, как радуга или миражи, вызывают много вопросов.

МКФ «Циолковский» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, других коммерческих и общественных организаций.

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