Калуга, 12 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На III Международном кинофестивале «Циолковский» в Калуге 12 апреля стартовала программа полнокупольного кино. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

Пресс-служба МКФ «Циолковский» Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников

Предваряя показ фильма, Угольников представил в планетарии лекцию «Парниковый эффект: глобальное похолодание и высокие облака». Гости фестиваля узнали о росте содержания парниковых газов в атмосфере, глобальном потеплении у поверхности Земли — и стремительном падении температуры на больших высотах. О глобальном похолодании, об облаках в стратосфере и мезосфере и опасностях этого процесса для жизни на Земле. Итогом лекции стал полнокупольный фильм «Загадки земного неба», представленный Государственным музеем истории космонавтики в Калуге. 45-минутная лента рассказывает о загадочных событиях, которые происходят в небе. Падающие звезды, пересекающие небосвод кометы, солнечные и лунные затмения. Даже такие обычные явления, как радуга или миражи, вызывают много вопросов.

МКФ «Циолковский» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, других коммерческих и общественных организаций.