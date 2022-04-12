Нью-Йорк, США, , 17:55 — REGNUM Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на одной из станций метро в Бруклине, Нью-Йорк. Там же полиция обнаружила некие несработавшие взрывные устройства, сообщает 12 апреля Fox News.

Метро Нью-Йорка

Инцидент произошел в утренний час пик, когда вагоны были переполнены пассажирами, направлявшимися из пригорода на Манхэттен.

Пресс-секретарь полиции Нью-Йорка подтвердила, что на станции 36th St. в Сансет Парке, Бруклин, произошла стрельба. Однако пока неизвестно, сколько именно человек пострадали.

По прибытии на место преступления полиция и пожарные также обнаружили несколько несдетонировавших устройств. В данный момент место происшествия оцеплено, проводится расследование.