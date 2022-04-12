Манчестер, Великобритания, , 17:04 — REGNUM 36-летний бразильский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо покинет клуб Английской Премьер-лиги после завершения текущего сезона. Об этом 12 апреля сообщил сам футболист на пресс-конференции перед ответным матчем ¼ финала ЛЧ с «Атлетико».

Фернандиньо (сс) Светлана Бекетова

Текущее соглашение Фернандиньо с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона бразилец покинет «Ман Сити» на правах свободного агента.

«Манчестер Сити» выкупил Фернандиньо у донецкого «Шахтера» 1 июля 2013 года за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 36-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Фернандиньо принял участие в 23-х матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.