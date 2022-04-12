Магнитогорск, Челябинская область, 12 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области три наркозакладчика предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба облпарокуратуры.

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По данным следствия, одна из женщин вступила в сговор с неустановленными лицами по поводу сбыта наркотиков в Магнитогорске. Также к этой деятельности были привлечены ещё два гражданина.

В октябре всех участников группировки задержали. У них изъяли более 380 граммов наркотиков. До суда все обвиняемые арестованы.