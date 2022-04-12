Казань, 12 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Татарии после выявленной публикации о невыплате заработной платы строителям трассы М-12 возбудили очередное уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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Рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12, не выплачивают заработную плату, говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, в январе в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы в отношении руководства компании из Ростовской области добились полного погашения имевшейся задолженности перед рабочими, привлеченным к строительству трассы М-12. Шести сотрудникам с октября 2021 года руководство предприятия задолжало зарплату в размере 313 тыс. рублей.

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