Вишеград, , 17:02 — REGNUM В городе Вишеград в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) 12 апреля прошли мероприятия в память о российских добровольцах, которые во время гражданской войны в БиГ в 90-е годы погибли, защищая Республику Сербскую.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятия провел Комитет правительства Республики Сербской по сохранению традиции освободительных войн, передает телеканал РТРС.

Напомним, что в различных подразделениях Дринского и Сараевско-Романийского корпусов армии Республики Сербской состояло около 700 российских добровольцев, из которых 38 погибли, защищая сербскую автономию.