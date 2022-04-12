Гавайи, США, , 16:58 — REGNUM Американский актёр Эзра Миллер посетил клуб на Гавайях (США) под названием Hilo Axe lounge. Об этом 12 апреля пишет TMZ.

Эзра Миллер Скриншот YouTube

Как отмечает СМИ, Миллер устроил в заведении «странные» и «комичные» танцы, но в этот раз его появление обошлось без скандалов. Ранее артиста не пустили в один из баров на Гавайях.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года в одном из заведений штата Эзру Миллера арестовали за непристойное поведение. Артист устроил пьяный дебош, а также домогался других посетителей клуба.

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