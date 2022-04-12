Гавайи, США, 12 апреля 2022, 16:58 — REGNUM Американский актёр Эзра Миллер посетил клуб на Гавайях (США) под названием Hilo Axe lounge. Об этом 12 апреля пишет TMZ.

Эзра Миллер
Эзра Миллер
Скриншот YouTube

Как отмечает СМИ, Миллер устроил в заведении «странные» и «комичные» танцы, но в этот раз его появление обошлось без скандалов. Ранее артиста не пустили в один из баров на Гавайях.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года в одном из заведений штата Эзру Миллера арестовали за непристойное поведение. Артист устроил пьяный дебош, а также домогался других посетителей клуба.

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