Москва, 12 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет из нуждающихся семей утвердили в Москве. Об этом у себе в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Глава города отметил, что для детей всех возрастов в Москве установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи.

«Новый порядок выплаты обеспечивает адресность, доступность и удобство получения москвичами социальной помощи от города. Заявление на получение пособий можно подавать с 1 мая 2022 г. в электронном виде через личный кабинет на mos. ru. Выплата будет установлена с 1 апреля», — написал Собянин.