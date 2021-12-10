Вашингтон, 12 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной и пограничной службы США перехватили крупную партию наркотика стоимостью более $3 млн, спрятанного в прицепе грузовика, пытавшегося пересечь американо-мексиканскую границу, сообщает 12 апреля Fox News.

Cbp.gov Американский пограничник

Грузовик прибыл из Мексики и во время вторичного досмотра пограничники обнаружили 101 пакет с кокаином, общим весом на 193,8 кг. Стоимость партии на чёрном рынке оценивается в $3,2 млн, говорится в заявлении пограничной службы.

Напомним, 8 апреля сотрудники пограничной службы в Эль-Пасо также изъяли 21 кг кокаина во время досмотра на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный в США морской груз кокаина был задержан в феврале 2017 года в результате операции пуэрториканского отделения береговой охраны США и береговой охраны Тринидада и Тобаго. 4200 кг наркотика было обнаружено на рыболовецком судне в нейтральных водах у Суринама. Стоимость изъятой партии была оценена в $125 млн.