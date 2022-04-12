Москва, 12 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Если в России инфляцию продолжат давить с помощью агрессивной политики Центрального банка, то это обернется снижением ВВП и падением доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы Банка России, согласно которым инфляция в РФ какое-то время будет выше цели в 4%, но в 2024 году вернется к этому показателю.

ИА REGNUM Инфляция

«Контринфляционным фактором может выступить снижение цен на энергоресурсы внутри страны. Если экспорт будет ограничен, если нельзя будет поставлять ресурсы на внешние рынки и эти товары, а также пшеница, металлы и так далее, останутся внутри страны, то возможно, что цены будут расти чуть медленнее, — сказал Комолов. — Но для этого надо поменять устройство российской экономики. Даже если представить, что все металлы, нефть, газ останутся внутри страны, то как это все переработать? Промышленность не сможет все это переварить. Для освоения этих ресурсов нет достаточных производственных мощностей».

По словам Комолова, инерция периферийной экономики сведет на нет даже самые искренние попытки что-то поменять в экономической системе РФ.

«Это не делается за один день. Система деградировала десятилетиями, и то, что она внезапно станет другой, — это большое заблуждение. Плюс в правящих кругах в этом не все заинтересованы. Так что инфляция будет высокой, и ее могут искусственно давить с помощью агрессивной политики ЦБ РФ. Но это обернется снижением ВВП и падением доходов населения», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что в обозримом будущем серьезного снижения инфляции в РФ ждать не приходится.