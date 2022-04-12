Циолковский, Амурская область, 12 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине идёт по плану, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Ход специальной военной операции идёт по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссией, которая и в нашем обществе происходит, и за границей».

Президент заявил, что не нужно скрывать происходящее в ходе операции от людей:

«Мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту работу, боевую работу, объективно».