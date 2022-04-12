Белгород, 12 апреля 2022, 16:59 — REGNUM Патриотическая акция «Сад памяти», цель которой увековечить погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 12 апреля в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центральным местом акции стал парк имени Гагарина в Белгороде – на этом месте во время оккупации города немецко-фашистские захватчики расстреливали пленных, солдат и местных жителей.
Активисты высадили в Белгороде 180 тополей и лип, по всей области планируют посадить более 50 тысяч саженцев дуба, сосны, абрикосов, яблонь и рябин. 13 апреля к акции присоединится Старый Оскол.
Всего в 2022 году на 262 площадках региона высадят не менее 1,5 млн новых деревьев на площади порядка 500 тысяч га.