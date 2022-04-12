Белгород, 12 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Патриотическая акция «Сад памяти», цель которой увековечить погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 12 апреля в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

ИА REGNUM Саженец

Центральным местом акции стал парк имени Гагарина в Белгороде – на этом месте во время оккупации города немецко-фашистские захватчики расстреливали пленных, солдат и местных жителей.

«Сегодня, в День космонавтики, в парке Памяти, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина, мы присоединились к Всероссийской акции «Сад Памяти» в третий раз. Это место стало последним рубежом Победы для защитников жителей города, воевавших за мир и независимость своей малой и большой Родины. Сегодня мы вспоминаем этих героев, и в их честь высадим деревья, которые станут живыми памятниками», — отметила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина.

Активисты высадили в Белгороде 180 тополей и лип, по всей области планируют посадить более 50 тысяч саженцев дуба, сосны, абрикосов, яблонь и рябин. 13 апреля к акции присоединится Старый Оскол.

Всего в 2022 году на 262 площадках региона высадят не менее 1,5 млн новых деревьев на площади порядка 500 тысяч га.