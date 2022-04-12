Москва, , 16:52 — REGNUM В обозримом будущем существенного снижения инфляции в РФ ждать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым инфляция в РФ вернется к целевым показателям – 4% – не ранее 2024 года.

Инфляция Pixabay.com

«Я не ожидаю существенного снижения инфляции в обозримом будущем. В течение ближайших пяти лет мы будем жить в условиях довольно высокой инфляции, — сказал Комолов. — Чудес не бывает, и инфляцию нельзя снизить просто распоряжением правительства или Центрального банка РФ. Импортные поставки ограничены. Плюс девальвация рубля, которую, впрочем, отыграли. Но отыграли лишь потому, что ЦБ РФ временно приостановил функционирование валютного рынка и прямым образом управлял рублем. Так, как это было в начале 2000-х годов. Я думаю, что как только валютный рынок начнет функционировать в нормальных условиях, рубль опять начнет падать. Кроме того, если сохранится сырьевая модель развития, то государство будет способствовать девальвации рубля».

Кроме того, Комолов подчеркнул, что Китай не сможет заменить в РФ всех европейских поставщиков.

«Разве что он выступит транзитным пунктом. Но это увеличит издержки при транспортировке, что будет работать на повышение цен», – сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов усомнился в том, что оптимистические прогнозы Центрального банка РФ подкреплены какими-то реальными данными.

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