Москва, , 16:51 — REGNUM Центральный банк РФ делает оптимистические прогнозы о будущем российской экономики, которые выглядят сомнительно и безосновательно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о том, что «российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции».

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«ЦБ РФ ничего не остается, как делать оптимистичные заявления, что скоро все наладится, – сказал Комолов. – Это попытка воздействовать на ожидания экономических агентов, стимулировать деловую активность. Однако хочется задать вопрос: а что мешало делать это – расти, инвестировать, создавать рабочие места – раньше, когда условия были благоприятными, когда Россия имела гигантские доходы от внешней торговли, могла привлекать иностранные технологии, свободно закупать элементы основного капитала и так далее? Ничего этого не делалось. И почему-то вдруг предполагается, что в куда менее благоприятных условиях произойдет чудо и Россия встанет на путь промышленного развития».

Как полагает Комолов, в РФ механизмы принятия правительственных решений построены под старую модель экономического роста.

«Но пока перемен не заметно. Многие думают, что правящий класс прозреет и откуда-то возьмет те способности, которыми не обладал ранее. Это наивное суждение, и каких-то чудес от российской буржуазии я не ожидаю», – сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в РФ может вырасти до 18%.

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