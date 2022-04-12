Москва, 12 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Санкции наносят больше вреда Евросоюзу, нежели России. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Нужно понимать, что санкции очень сильно повлияют на европейскую экономику, гораздо более сильно, чем на российскую экономику. Просто потому, что эти санкции вводят на повышающихся мировых ценах. Они только способствуют дальнейшему ценовому росту», — сказал Колташов.

При этом экономист выразил уверенность, что Запад не в состоянии будет постоянно пребывать в условиях жесткого санкционного режима против России.