Москва, , 16:49 — REGNUM Инфляция в РФ вернется к целевому показателю в 4% не раньше 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас в связи с нестабильной экономической ситуацией, перестройкой экономики, сокращением импорта наблюдается ускорение инфляции. Для стабилизации ситуации и возвращения на прежние показатели потребуется время. Это минимум два года, — пояснила она. — Поскольку надо будет наладить отдельные производства и заключить новые контракты с зарубежными партнерами. Поэтому, скорее всего, не раньше 2024 года можно будет наблюдать снижение инфляции и достижение планируемых 4%. По результатам 2021 года она была на уровне 8,4% без проблем в экономической сфере. Скорее всего, до конца 2022 года можно будет увидеть рост до 15-18%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что борьба с инфляцией в РФ должна сопровождаться инвестициями в новые технологии и производства.

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