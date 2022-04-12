Москва, , 16:47 — REGNUM Негативное отношение представителей ЦБ РФ оправдано тем, что криптовалюты ничем не обеспечены, кроме тех вложений, которые делают игроки на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта

«Природа биткоина сугубо волатильна по причине его децентрализации, — сказала Скрыль. — Сегодня криптовалюты признаются высокодоходными активами, которые пользуются спросом среди инвесторов для получения быстрой прибыли. С учетом того, что спекулятивная составляющая биткоина предполагает профессиональное управление, на крипторынке практически не осталось мелких игроков. Именно манипуляции крупных держателей влияют на курс цифровой валюты. Негативное отношение представителей ЦБ РФ оправдано тем фактом, что криптовалюты ничем не обеспечены, кроме тех вложений, которые делают игроки на рынке».

При этом она отметила, что коллапс крипторынка вряд ли возможен, так как многие инвесторы видят потенциал доходности цифровых активов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, будут ли частные криптовалюты вытеснены государственными.

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