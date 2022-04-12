Москва, 12 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Для того, чтобы в РФ начался рост экономики, недостаточно только низкой инфляции и стабильности – нужны инвестиции в новые технологии и производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым падение российского ВВП будет неизбежным и Банк России постарается минимизировать риски для финансовой и ценовой стабильности.

Picserver.org Инфляция

«Запад вводит всё новые и новые пакеты санкций, и пока непонятно, сколько ещё их появится. Но одно можно сказать – что падение ВВП составит двузначное число, примерно 12-15%, — сказал Алиев. — Чтобы был рост экономики, нужны инвестиции. Низкая инфляция и стабильность должны быть подкреплены инвестициями в новые технологии и производства».

Экономист подчеркнул, что санкции и ограничения импорта сильно повлияли на инфляцию, а следом и на финансовую стабильность.

«ЦБ принял ряд мер, которые ограничили темпы роста цен. Но этих мер может не хватить. Накопительный эффект санкций будет сильно ограничивать экономику, и ЦБ совместно с правительством дальше должны выработать меры по обеспечению финансовой стабильности», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ЦБ РФ стоит немного «отпустить» инфляцию.