Москва, , 16:44 — REGNUM Снижение стоимости нефти на глобальных рынках носит временный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, снижение стоимости «чёрного золота» связано с решением США продавать нефть из своих резервов. Однако эффект от таких мер будет непродолжительным, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Санкции приводят к разрыву экономических отношений. Но нужно понимать, что они приводят и к росту мировых товарных цен. Сейчас цены на нефть пошли вниз из-за продажи нефти из американских хранилищ. Это временное явление. Дальше цены на нефть все равно должны будут пойти вверх», — спрогнозировал Колташов.

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