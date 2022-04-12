Москва, , 16:42 — REGNUM Носить на военной форме нашивки СС могут лишь подонки, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, он отметил, что украинцы, симпатизирующие нацистам и их хозяевам, должны понять, что Украина является для совокупного Запада лишь средством достижения собственных целей.

«Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС «Галичина», ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа», — сказал Владимир Путин.

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